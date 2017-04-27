Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д

лет 10 назад еще собаковод один был memberlist.php?mode=viewprofile&u=34384
А так,да,Баксик-глас народа))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:20
лет 10 назад еще собаковод один был memberlist.php?mode=viewprofile&u=34384
А так,да,Баксик-глас народа))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:20
турецко-подданный спит и видит, как развести приймачка на пару пачек денег.
приймачок спит и видит, как что-то на шару получить от турецко-подданного.
люди как люди.
квартирный вопрос только испортил их.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:23
Простого нарота, ну зовсім простого!
Який хоче все, сьогодні і на шару!
А хто ж буде працювати???
Востаннє редагувалось Frant в Сер 07 жов, 2020 20:24, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:23
Мизантрóп
в общем, не получилось ветки про ипотеку за аренду.
но попытка была
кстати, 1370 просмотров.
до омрияного одним товарищем миллиона - прямо рукой подать
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:25
Раді бога, можна в Екселі написати програмку. Відсотки по іпотеці, прибуток від оренди.
Але навіщо і для кого напружуватися?
Для приймака-балабола???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:26
Вивчайте покищо, а тоді побалакаємо!)))))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:26
Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр
В каком месте будет подвох неизвестно, скорее всего с ипотекой настроят столько жилья, что будет оно стоять пустое либо сдаваться за коммуналку. Зачем здравомыслящему индивиду снимать вашу ипотечную квартиру когда он сможет купить свою? Думать что ты умнее всех - самый короткий путь к банкротству.
Бизнес надо придумывать и строить на том что востребовано но недоступно в данный момент большинству ваших клиентов (по какой либо причине не обязательно финансовой) . Допустим бариста с кофемашиной, сделать себе кофе посреди улицы вы не можете (т.е. востребовано но недоступно в данный момент большинству ваших клиентов) поэтому покупаете у него. Это правильная модель бизнеса.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 жов, 2020 20:33, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:32
Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:32
Ну і як без мого вдохновителя? Без нього - ніяк!)))))
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:36
Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр
Только ради очищения других веток.
Баксик,бери в ипотеку,а там два путя.Сыновья растут,а потом два путя.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
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