Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д

Долярчик
Чому ж пан ще не розбагатів???
Контейнер з велосипедами на Львівському ринку і перероблена 1к квартира - не бог які статки, як для такого працелюбного і розумного пана!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:37
Долярчик
Чому ж пан ще не розбагатів???
Контейнер з велосипедами на Львівському ринку і перероблена 1к квартира - не бог які статки, як для такого працелюбного і розумного пана!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:37
Долярчик
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:38
Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр
Ну от - зараз іпотека - не всім доступна!
А як зроблять реальних 10%,чи навіть, вже про 7% балакають - то всі тоді ломануться! - от тоді і не буде цікаво, так як і ціни ракетою і конкуренція ого-го!
В той час можна буде і свою іпотечну квартиру під шумок продати!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:39
потому и говорил, что скучно ему тут будет.
не та аудитория, что на валютке или киевской недвиге.
дня не пройдёт, как завалит своими помоями весь форум.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:41
Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:44
Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр
человек с мозгами обычно владеет несколькими языками.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:47
угу продайте сейчас доллары по 28,40 а вчера много кто по такому курсу брал. Покупатель тоже не дурак и на перенасыщенном рынке быстро продавит цену. Хорошо помню как в 2009-2010 продавались ипотечные квартиры за стоимость погашения долга. чтобы избежать судебной тягомотины тому у кого не стало средств платить ипотеку. Этот урок выучили, но ещё остались другие.
чтобы выскочить из ипотеки без потерь надо быть цирковым акробатом.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 жов, 2020 20:53, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:48
+
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
|