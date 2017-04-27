Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д

Кстати, есть кэшбэк 18% с уплаченных % по ипотеке с некоторыми условиями.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 жов, 2020 08:56
Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр
Кстати, есть кэшбэк 18% с уплаченных % по ипотеке с некоторыми условиями.
Додано: Чет 08 жов, 2020 09:02
так "викладай".
все с нетерпением ждут твоих расчетов на заданную тему.
а мрочковского с киосаки нефиг тут продвигать, приймачок.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 08 жов, 2020 09:12
До речі, ідея "орендарі в іпотечній квартирі" - також від Куосакі!
Тобто наш пацієнт сам не здатний генерувати жодних збагачувальних ідей.
Освіта, 10 класів сільської школи + коридор - не дозволяє)))
Недарма він, як шакал, плигає з гілки на гілку, шукаючи ідею)))
Ідея ця лежить на поверхні: "більше працювати, більше заробляти, меньше витрачати".
Але ж то складно для простаків.
Хочеться і орендні квартири мати, і великий рамний джип (можна б/у) і яхту(хоч малесеньку), і в Єбіпет літати відпочивати кілька разів на рік. Все і зразу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 08 жов, 2020 09:30
да, это одна из его идей. что кэшфло должен покрывать затраты.
я лично жду от приймачка расчетов.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 08 жов, 2020 09:41
Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр
при "середній локації" вірний розрахунок такий,ну +/-
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Додано: Чет 08 жов, 2020 09:44
Я особисто чекаю, коли пацєнт закриє свій контейнер з велосипедами на львівському ринку, і стане реально працювати. Можливо в Польщі, чи в Німеччині. Цемент носити чи гній з під корів вибирати.
Інших варіантів у нього немає.
Хіба що далі лежакувати.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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