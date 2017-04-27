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Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти
не зрозуміле за крок д

Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12345>
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 19:58

  Долярчик написав:Тож починаємо перший урок! :D

с уроками - к жене.

зы. так что, будут какие-то расчеты от тебя?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:07

  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:Тож починаємо перший урок! :D

с уроками - к жене.

зы. так что, будут какие-то расчеты от тебя?

Я двічі писав на своїй гілці - якщо не потерли, то все там є! (але то там не по темі гілки)
Повторювати/писати те саме третій раз не буду!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:09

  Долярчик написав:Я двічі писав на своїй гілці - якщо не потерли, то все там є! (але то там не по темі гілки)
Повторювати/писати те саме третій раз не буду!

то есть, это мне нужно? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:11

  Мизантрóп написав:
  Yuri_T написав:Долярчик
так а где твой собственный подсчет, математик?

https://www.youtube.com/watch?v=2pfhqn97yfI

только не сказали где можно :twisted:
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:26

Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр

В каком месте будет подвох неизвестно, скорее всего с ипотекой настроят столько жилья, что будет оно стоять пустое либо сдаваться за коммуналку. Зачем здравомыслящему индивиду снимать вашу ипотечную квартиру когда он сможет купить свою? Думать что ты умнее всех - самый короткий путь к банкротству.

Бизнес надо придумывать и строить на том что востребовано но недоступно в данный момент большинству ваших клиентов (по какой либо причине не обязательно финансовой) . Допустим бариста с кофемашиной, сделать себе кофе посреди улицы вы не можете (т.е. востребовано но недоступно в данный момент большинству ваших клиентов) поэтому покупаете у него. Это правильная модель бизнеса.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 жов, 2020 20:33, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:38

Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр

  vitaliian написав:Бизнес надо придумывать и строить на том что востребовано но недоступно в данный момент

Ну от - зараз іпотека - не всім доступна!
А як зроблять реальних 10%,чи навіть, вже про 7% балакають - то всі тоді ломануться! - от тоді і не буде цікаво, так як і ціни ракетою і конкуренція ого-го!
В той час можна буде і свою іпотечну квартиру під шумок продати! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:47

  Долярчик написав:
  vitaliian написав:Бизнес надо придумывать и строить на том что востребовано но недоступно в данный момент

Ну от - зараз іпотека - не всім доступна!
А як зроблять реальних 10%,чи навіть, вже про 7% балакають - то всі тоді ломануться! - от тоді і не буде цікаво, так як і ціни ракетою і конкуренція ого-го!
В той час можна буде і свою іпотечну квартиру під шумок продати! :)

угу продайте сейчас доллары по 28,40 а вчера много кто по такому курсу брал. Покупатель тоже не дурак и на перенасыщенном рынке быстро продавит цену. Хорошо помню как в 2009-2010 продавались ипотечные квартиры за стоимость погашения долга. чтобы избежать судебной тягомотины тому у кого не стало средств платить ипотеку. Этот урок выучили, но ещё остались другие.

чтобы выскочить из ипотеки без потерь надо быть цирковым акробатом.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 жов, 2020 20:53, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:56

Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр

http://budport.com.ua/news/18951-ipotek ... zekonomiti
Кстати, есть кэшбэк 18% с уплаченных % по ипотеке с некоторыми условиями.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:33

  lel написав:http://budport.com.ua/news/18951-ipoteka-pid-10-zaplatimo-znachno-bilshe-scho-vidomo-pro-prihovani-platezhi-ta-yak-zekonomiti
Кстати, есть кэшбэк 18% с уплаченных % по ипотеке с некоторыми условиями.

Там цікавий ще оцей підрахунок, що в кінці допису
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:39

Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр

  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:Якщо так буде й надалі - я залишу цю гілку, а створю свою, де буде МОЖНА викладати ВСЕ, що стосується іпотечної нерухомості!!!

так "викладай".
все с нетерпением ждут твоих расчетов на заданную тему.

а мрочковского с киосаки нефиг тут продвигать, приймачок.

Я вже давно порахував!
А якщо ти, навіть, з всіма даними не можеш освоїти калькулятор - то хто тобі лікар?

Коротше, твій "слів - защітан"! © :mrgreen:
  Yuri_T написав:если пойдёт конструктив, то обещаю не хохмить и над приймачком не шутить
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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