Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д

с уроками - к жене.
зы. так что, будут какие-то расчеты от тебя?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 жов, 2020 19:58
с уроками - к жене.
зы. так что, будут какие-то расчеты от тебя?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:07
Я двічі писав на своїй гілці - якщо не потерли, то все там є! (але то там не по темі гілки)
Повторювати/писати те саме третій раз не буду!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:09
то есть, это мне нужно?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:11
только не сказали где можно
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:26
Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр
В каком месте будет подвох неизвестно, скорее всего с ипотекой настроят столько жилья, что будет оно стоять пустое либо сдаваться за коммуналку. Зачем здравомыслящему индивиду снимать вашу ипотечную квартиру когда он сможет купить свою? Думать что ты умнее всех - самый короткий путь к банкротству.
Бизнес надо придумывать и строить на том что востребовано но недоступно в данный момент большинству ваших клиентов (по какой либо причине не обязательно финансовой) . Допустим бариста с кофемашиной, сделать себе кофе посреди улицы вы не можете (т.е. востребовано но недоступно в данный момент большинству ваших клиентов) поэтому покупаете у него. Это правильная модель бизнеса.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 жов, 2020 20:33, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:38
Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр
Ну от - зараз іпотека - не всім доступна!
А як зроблять реальних 10%,чи навіть, вже про 7% балакають - то всі тоді ломануться! - от тоді і не буде цікаво, так як і ціни ракетою і конкуренція ого-го!
В той час можна буде і свою іпотечну квартиру під шумок продати!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:47
угу продайте сейчас доллары по 28,40 а вчера много кто по такому курсу брал. Покупатель тоже не дурак и на перенасыщенном рынке быстро продавит цену. Хорошо помню как в 2009-2010 продавались ипотечные квартиры за стоимость погашения долга. чтобы избежать судебной тягомотины тому у кого не стало средств платить ипотеку. Этот урок выучили, но ещё остались другие.
чтобы выскочить из ипотеки без потерь надо быть цирковым акробатом.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 жов, 2020 20:53, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 08 жов, 2020 08:56
Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр
Кстати, есть кэшбэк 18% с уплаченных % по ипотеке с некоторыми условиями.
Додано: Чет 08 жов, 2020 10:33
Там цікавий ще оцей підрахунок, що в кінці допису
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 08 жов, 2020 10:39
Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр
Я вже давно порахував!
А якщо ти, навіть, з всіма даними не можеш освоїти калькулятор - то хто тобі лікар?
Коротше, твій "слів - защітан"! ©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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