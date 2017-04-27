Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д

Додано: Чет 08 жов, 2020 10:55

Я серйозно - не жартую!!!



Якщо і цей допис, ПО ТЕМІ ГІЛКИ, зітруть - то я вже на цій гілці писати НЕ буду!

(а створю свою! )



Тож, думайТЕ!

