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Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти
не зрозуміле за крок д

Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:48

  Долярчик написав:А якщо ти, навіть, з всіма даними не можеш освоїти калькулятор - то хто тобі лікар?

ты реально думаешь, что я буду тут на тебя работать и что-то для тебя считать? :mrgreen:
пойди поищи других дур.ачков, приймачок :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:50

  Долярчик написав:Коротше, твій "слів - защітан"! © :mrgreen:
  Yuri_T написав:если пойдёт конструктив, то обещаю не хохмить и над приймачком не шутить

так покажи же хоть один конструктив :)
хоть один расчет от себя.
не какого-то акурта, прости Господи, а свой собственный.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:55

Китайське попередження!!!

Я серйозно - не жартую!!!

Якщо і цей допис, ПО ТЕМІ ГІЛКИ, зітруть - то я вже на цій гілці писати НЕ буду!
(а створю свою! )

Тож, думайТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:55

  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:Коротше, твій "слів - защітан"! © :mrgreen:
  Yuri_T написав:если пойдёт конструктив, то обещаю не хохмить и над приймачком не шутить

так покажи же хоть один конструктив :)
хоть один расчет от себя.
не какого-то акурта, прости Господи, а свой собственный.

Що ви до нього причепилися?
Він прямо каже, що не може порахувати. Не вистачає йому мозку для цього.
Тому і благає про допомогу.

Але я в чомусь погоджуюсь з вашою позицією.
Нехай подихає так, якщо нічого не може сам.
Єстєствєнній отбор, так би мовити.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:57

  ib_investor написав:Нехай подихає так, якщо нічого не може сам.
Єстєствєнній отбор, так би мовити.

да какой там отбор...
гвно не тонет.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:02

Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр

  Долярчик написав:Повторювати/писати те саме третій раз не буду!
так сделайте ctrl+c ctrl+v делов-то

в расчёты не забудьте включить сколько м2 планируют построить в вашем городе в течении 5-8 лет. Неплохо было бы узнать объем рынка (сколько м2 продаётся в год включая вторичку) чтобы сопоставить во времени количество покупателей и растущий объем предложений. Все цифры локальные и за шоколадку их можно раздобыть в соответствующих службах.

Надеюсь не надо объяснять что без этих расчётов ваша инвестиция - обычная лотерея? Если спрос растёт быстрее предложения, цена тоже растёт, если медленнее то ЦЕНА ПАДАЕТ (даже гривневая - не сомневайтесь), тому кому нужно продать недвижимость пофиг на хотелки вечного дорожая инвесторов, это рынок и цена (при падении спроса) тоже может просесть в разы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 08 жов, 2020 11:15, всього редагувалось 6 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:06

Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр

  Долярчик написав:Якщо і цей допис, ПО ТЕМІ ГІЛКИ, зітруть - то я вже на цій гілці писати НЕ буду!
ты чё творишь,друг? Я ж для тебя стартанул,я тобе ТУТА +++++++ ставлю
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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