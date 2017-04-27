Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 жов, 2020 12:12
Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр
Тема сродни изобретению вечного двигателя. Увеличение доступности недорогой ипотеки будет двигать вниз стоимость аренды. И с учётом всех рисков лорда (пожар, потоп, взрыв, карантин, ремонт и т.д.) вы будете чаще в минусе. То есть схема рабочая, но надо постоянно заправлять бензин, доплачивать из своего кармана. Арендаторы будут помогать вам выплачивать ипотеку и пользовать ее все 20 лет. Что от неё останется через 20 лет, тоже риск.
Додано: Чет 08 жов, 2020 12:34
ну так і відповідь, тобто, рохрахунок, теж "середній" - ціна оренди чи то 4к, чи то 8к, строк окупності чи то 10 років, чи то 20 років, можливо окупиться, можливо ні. яке питання така і відповідь
пс. ви тут постійно хочете щоб хтось щось вам відповідав, але коли щось питають у вас, ви завжди починаєте юлити. ну так, як то кажуть, "як аукнеться так і відкликнеться". як ви так і до вас. дивно що ви цього не розумієте чи не сприймаєте. кіосакі часом не пише в своїх книжках, що "до людей потрібно мягше, а на питання дивитися ширше"? (с) ніхто вам нічим тут не зобовязаний.
Додано: Чет 08 жов, 2020 13:41
При таких раскладах ежемесячный платеж при аннуитете будет около 10тыс. Будет ли она стабильно сдаваться за 10тыс в месяц? Нет. С учетом того, что это не центр Львова, с учетом что ремонт с техникой стоил всего 200к(сверхбюджетно и выглядит так же), с учетом простоев в течение 20 лет - думаю, что справедливо можно посчитать в среднем 2,5тыс грн доплаты в месяц. Т.е за период выплаты нужно будет своих доплатить 1,2 млн.
Плюс за этот срок нужно будет сделать пару раз ремонты. Пусть даже это будет экономно и будет стоить 300тыс за оба.
Плюс 300тыс своих вложено изначально как первоначальный взнос +200 тыс на первые ремонты.
Итого, имеем: квартира стоит 1млн, заплатить надо ТОЛЬКО СВОИХ 2млн + 20 лет головной боли. Через 20 лет на выходе имеем старую убитую, 20-летнюю квартиру, которая, которая уже вряд ли стоит 1млн даже с учетом инфляции.
Хороший бизнес!
Еще раз выскажу свое мнение: ипотека - зло. Я бы не лез в ипотеку даже под 6%
Додано: Чет 08 жов, 2020 20:42
Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр
уже писали выше при доступной ипотеке цена аренды ВСЕГДА ниже платежа по ипотеке (пример -Варшава), разница цен это мотивация арендатора снимать чужую квартиру (ему должно быть дешевле чем платить за свою). Посему схема что при доступной ипотеке арендатор оплачивает вам кредитные платежи НЕРАБОЧАЯ, по крайней мере в эконом сегменте, где арендатор хочет сэкономить а не купить Долярчику новую квартиру. Долярчик этого в упор не хочет понять, шо дурных нема.
Разве что 3 студента вскладчину будут снимать (понятно что ипотеку на троих им не дадут), либо сдавать двушку 36м по комнатам 12м2 + 12м2, получится примерно на 30-40% больше, чем сдавать целую квартиру, тогда возможно арендная плата и покроет платежи.
При постоянном росте спроса (и цен) на аренду можно было бы со временем войти в проффит на разнице цен (купили за 1млн, платёж банку 10к - уменьшается, а цена аренды 2020й 8к... 2022й 9к... 2025й 10к - постоянно растёт). Но предугадать какой будет спрос и цена аренды через 5 лет невозможно.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 08 жов, 2020 22:55
Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр
долярики в нокануті.. акурти нервно регочуть )
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:25
Ріелтори та ріелторші з обліківки "Акурт" - п,ють сьогодні шампанське!
Їхнє професійне свято)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:02
Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:10
Ні, торгують велосипедами на ринку, в контейнері.
П,ятниця - базарний день)))
Сподіваюсь, увечері пацієнт матиме час і зможе порахувати вартість іпотеки і здачі в оренду)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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