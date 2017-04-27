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Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти
не зрозуміле за крок д

Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:08

Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр

  Sirchyk написав:Тобто коли в тебе 0 грошей, треба десь жити, ти нічого не вкладаєш ні в ремонт і т.д., просто відкладаєш різницю між ціною іпотеки і вартістю оренди
не совсем понятно, какая цена аренды и какой платёж по ипотеке в ваших расчётах? Все ипотечники с которыми я лично знаком, страшно жалеют что ввязались в это ярмо. Правда квартиры были куплены до 2008 года но за фактически выплаченную стоимость уже можно купить 2-3 аналогичных, или лучше, в новострое с хорошей локацией и дизайнерским ремонтом.

Ипотека не про нашу страну где за 10 лет всё меняется с ног на голову. Самое главное из неё не так просто выскочить, если появится вариант лучше/удобнее/дешевле или просто будут нужны деньги.
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 09:28

Я не бачу тут розрахунків Долярчика. Навіть потуги відсутні.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 09:59

  Долярчик написав:Ну от - зараз іпотека - не всім доступна!

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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 08:31

Frant его забанили, в четверг ждём возвращения мессии.
лень это отсутствие мотивации а у долярчика мотивация (квартира на шару) есть! и ради неё он готов работать на 3х работах!
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 11:18

vitaliian
Вартість квартири - 300000 грн (в грн для зручності розрахунків). Вартість оренди - 2500 грн в місяць. м. Івано-Франківськ, 1 к. кв. 25 кв. м.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:40

  vitaliian написав:Frant его забанили, в четверг ждём возвращения мессии.
лень это отсутствие мотивации а у долярчика мотивация (квартира на шару) есть! и ради неё он готов работать на 3х работах!

Пацюк створив власну гілку і флудить там. Схоже, що сюди він вже не прибіжить
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<12345
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