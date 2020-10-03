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Приховав нерухомість, авто і
яхту. Творця антивірусу...

Приховав нерухомість, авто і яхту. Творця антивірусу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:12

Приховав нерухомість, авто і яхту. Творця антивірусу...

Пропонуємо до обговорення:
Американського мільйонера шотландського походження і засновника всесвітньо відомої компанії-виробника антивірусу McAfee Джона Макафі звинуватили в ухиленні від сплати податків і відмові подавати декларації.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:12

оце прихлопнули
5kopiyok
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