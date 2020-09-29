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СБУ прикрила конвертцентр
з обігом 15 млрд гривень

СБУ прикрила конвертцентр з обігом 15 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:18

СБУ прикрила конвертцентр з обігом 15 млрд гривень

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України припинила у Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який за час своєї роботи організував обіг коштів на більше ніж 15 мільярдів гривень.

Дивися повний текст СБУ прикрила конвертцентр з обігом 15 млрд гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:18

Как то странно они прикрывают. В одном месте прикрыли, появилось в другом. И как видим судя по всему ответственности толком никто не несет, иначе откуда желающие как организовать так и воспользоваться. Ну извечный вопрос откуда НДС, который у нас вроде как наперед уплачивается. Видится некая иллюзия борьбы, по Жванецкому "это не действие, а состояние" в котором и "овцы" целы и волки сыты, вот только нам с вами от этого мало толку, так как мы за пределами их круговорота, но, в том числе за наш счет ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:31

Кнверты с исполнителями прикрывают, а организаторы остаются незамеченными с большой вероятностью намеренно, поэтому в одном месте прикрываются, в 10-ти других местах появляются новые. Без крыши из высоких кабинетов (в т. ч. в ГНС) этим заниматься не реально. Бороться со сдедствием без искоренения причины - писать против ветра.
Ragnar
 
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