Служба безпеки України припинила у Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який за час своєї роботи організував обіг коштів на більше ніж 15 мільярдів гривень.
Дивися повний текст СБУ прикрила конвертцентр з обігом 15 млрд гривень.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 13:18
СБУ прикрила конвертцентр з обігом 15 млрд гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст СБУ прикрила конвертцентр з обігом 15 млрд гривень.
Додано: Сер 07 жов, 2020 13:18
Как то странно они прикрывают. В одном месте прикрыли, появилось в другом. И как видим судя по всему ответственности толком никто не несет, иначе откуда желающие как организовать так и воспользоваться. Ну извечный вопрос откуда НДС, который у нас вроде как наперед уплачивается. Видится некая иллюзия борьбы, по Жванецкому "это не действие, а состояние" в котором и "овцы" целы и волки сыты, вот только нам с вами от этого мало толку, так как мы за пределами их круговорота, но, в том числе за наш счет ;)
Додано: Сер 07 жов, 2020 13:31
Кнверты с исполнителями прикрывают, а организаторы остаются незамеченными с большой вероятностью намеренно, поэтому в одном месте прикрываются, в 10-ти других местах появляются новые. Без крыши из высоких кабинетов (в т. ч. в ГНС) этим заниматься не реально. Бороться со сдедствием без искоренения причины - писать против ветра.
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