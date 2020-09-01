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Кличко відкрив проїзд двома оновленими шляхопроводами на...
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Додано: Сер 07 жов, 2020 14:58
Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко відкрив проїзд двома оновленими шляхопроводами - на перетині вулиці Богатирської та Оболонського проспекту і на перетині вулиці Богатирської та проспекту Степана Бандери.
Дивися повний текст Кличко відкрив проїзд двома оновленими шляхопроводами на вулиці Богатирській (фото)
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Додано: Сер 07 жов, 2020 14:58
Кличко активізувався, а що там з станціями метро та великою кільцевою навколо Києва?
Естакаду вже 10 років "будують" на Дарницькій площі, коли відкриють?
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