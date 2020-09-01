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Кличко відкрив проїзд двома
оновленими шляхопроводами на...

Кличко відкрив проїзд двома оновленими шляхопроводами на...
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 14:58

Кличко відкрив проїзд двома оновленими шляхопроводами на...

Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко відкрив проїзд двома оновленими шляхопроводами - на перетині вулиці Богатирської та Оболонського проспекту і на перетині вулиці Богатирської та проспекту Степана Бандери.

Дивися повний текст Кличко відкрив проїзд двома оновленими шляхопроводами на вулиці Богатирській (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 14:58

Кличко активізувався, а що там з станціями метро та великою кільцевою навколо Києва?
Естакаду вже 10 років "будують" на Дарницькій площі, коли відкриють?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 17:07

Re: Кличко відкрив проїзд двома оновленими шляхопроводами на

Вибори скоро от Кличко і активізувався, за півроку поробили більше ніж за всі попередні роки, правда все халтура але кличкофанам подобається.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:16

Rainbow
Если 10 рокив так при чем тут Кличко который на посту только 4 года? Или у Кличко есть волшебная палочка, что он ее взмахнул, и все обьекты инфраструкторы вмиг достроились, а он ею просто воспользоваться не хочет?
Олег77
 
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