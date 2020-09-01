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Кличко відкрив проїзд двома оновленими шляхопроводами на...
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Додано: Сер 07 жов, 2020 14:58
Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко відкрив проїзд двома оновленими шляхопроводами - на перетині вулиці Богатирської та Оболонського проспекту і на перетині вулиці Богатирської та проспекту Степана Бандери.
Дивися повний текст Кличко відкрив проїзд двома оновленими шляхопроводами на вулиці Богатирській (фото)
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R2
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Додано: Сер 07 жов, 2020 14:58
Кличко активізувався, а що там з станціями метро та великою кільцевою навколо Києва?
Естакаду вже 10 років "будують" на Дарницькій площі, коли відкриють?
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Rainbow
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Додано: Сер 07 жов, 2020 17:07
Вибори скоро от Кличко і активізувався, за півроку поробили більше ніж за всі попередні роки, правда все халтура але кличкофанам подобається.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Додано: Сер 07 жов, 2020 21:16
Rainbow
Если 10 рокив так при чем тут Кличко который на посту только 4 года? Или у Кличко есть волшебная палочка, что он ее взмахнул, и все обьекты инфраструкторы вмиг достроились, а он ею просто воспользоваться не хочет?
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Олег77
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Додано: Чет 08 жов, 2020 10:17
Олег77 написав:Rainbow
Если 10 рокив так при чем тут Кличко который на посту только 4 года? Или у Кличко есть волшебная палочка, что он ее взмахнул, и все обьекты инфраструкторы вмиг достроились, а он ею просто воспользоваться не хочет?
У Кличка есть волшебный друг с палочкой, которой взмахнул и объекты жилой недвижимости вмиг НЕдостроились.
Зе-Чмо
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p_a_l
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