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НКРЕКП схвалила підняття тарифу на передачу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 15:57
Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в галузі енергетики та комунальних послуг, на засіданні 7 жовтня схвалила проект рішення стосовно підняття тарифу на передачу електроенергії для НЕК Укренерго" на 30%, з чинного 240,23 грн - до 312,76 грн за МВт-год з 1 грудня 2020 року.
Дивися повний текст НКРЕКП схвалила підняття тарифу на передачу електроенергії для Укренерго на 30%
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R2
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Додано: Сер 07 жов, 2020 15:57
Это чтобы ДТЭК мог не платить за передачу э/э при экспорте. На днях суд встал на сторону ДТЭК и разрешил не погашать долг более 600 млн. грн. перед Укрэнерго за передачу э/э.
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Ragnar
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