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ЄС виділить Україні ще 190 млн євро для боротьби з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 жов, 2020 16:11
Пропонуємо до обговорення:
Євросоюз погодив виділення Україні 190 мільйонів євро для боротьби з коронавірусом. Ці гроші будуть виділені додатково до вже узгоджених 1,2 мільярда євро економічної допомоги.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 16:12
Буде ще грошей на дороги для боротьби з Ковідом!!!
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igor_poltava
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