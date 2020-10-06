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ЄС виділить Україні ще 190
млн євро для боротьби з...

ЄС виділить Україні ще 190 млн євро для боротьби з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:11

ЄС виділить Україні ще 190 млн євро для боротьби з...

Пропонуємо до обговорення:
Євросоюз погодив виділення Україні 190 мільйонів євро для боротьби з коронавірусом. Ці гроші будуть виділені додатково до вже узгоджених 1,2 мільярда євро економічної допомоги.

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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:12

Буде ще грошей на дороги для боротьби з Ковідом!!!
igor_poltava
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:08

  igor_poltava написав:Буде ще грошей на дороги для боротьби з Ковідом!!!


Только дорог тех не видать.
Зато морды министров и политиков в телеэкранах всё шире и шире.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:51

Выделят ещё 190 млн євро в кредит для увеличения пайка всяким Аслундам и слайдеристам.

Цей кредит буде виділений додатково до вже узгодженого 1,2 мільярда євро кредиту.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:28

На борьбу с коронавирусом. Как то расплывчато, куда деньги идут. Меня бог пока миловал (тьфу, тьфу, тьфу) но те кто сталкивался утверждают, что под коронавирус включается пылесос денег.
Igorten
 
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