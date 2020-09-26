RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українські банки скупили
облігацій внутрішньої...

Українські банки скупили облігацій внутрішньої...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:59

Українські банки скупили облігацій внутрішньої...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 7 жовтня портфель власників українських облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) склав 876,68 млрд грн.

Дивися повний текст Українські банки скупили облігацій внутрішньої держпозики майже на 5 млрд грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90600
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:59

навіщо фінансувати бізнес якщо можна проводити відносно безризикові операції з ОВДП
sdmitruk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 341
З нами з: 11.09.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки збільшили чистий прибуток майже на чверть
R2 » П'ят 02 жов, 2020 16:51
2 96
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 16:54
KULANDALE
Українські трудові мігранти прагнуть залишитися в...
R2 » Суб 26 вер, 2020 11:14
2 238
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 вер, 2020 14:04
PasserBy
Українські банки збільшили прибуток
R2 » Сер 23 вер, 2020 17:05
1 66
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 вер, 2020 17:05
Watcher

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.