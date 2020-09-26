Станом на 7 жовтня портфель власників українських облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) склав 876,68 млрд грн.
Дивися повний текст Українські банки скупили облігацій внутрішньої держпозики майже на 5 млрд грн.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 16:59
Українські банки скупили облігацій внутрішньої...
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Дивися повний текст Українські банки скупили облігацій внутрішньої держпозики майже на 5 млрд грн.
Додано: Сер 07 жов, 2020 16:59
навіщо фінансувати бізнес якщо можна проводити відносно безризикові операції з ОВДП
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