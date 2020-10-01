Міжнародні резерви України у вересні скоротилися і становили 26,5 млрд дол. США.
Дивися повний текст Міжнародні резерви України у вересні скоротилися.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 17:05
Міжнародні резерви України у вересні скоротилися
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Дивися повний текст Міжнародні резерви України у вересні скоротилися.
Додано: Сер 07 жов, 2020 17:06
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