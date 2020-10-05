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Міжнародні резерви України
у вересні скоротилися

Міжнародні резерви України у вересні скоротилися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 17:05

Міжнародні резерви України у вересні скоротилися

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародні резерви України у вересні скоротилися і становили 26,5 млрд дол. США.

Дивися повний текст Міжнародні резерви України у вересні скоротилися.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 17:06

На фоні зменшення, за той же період, на 53,4% залишків на ЄКР, запевнення про "виконання поточних зобов"язань уряду" звучить не надто оптимістично...
Cris
 
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