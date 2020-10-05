Тепер крім "лежачих поліцейських" пригальмовувати водіїв будуть острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери.
Дивися повний текст На дорогах України почнуть встановлювати нові засоби заспокоєння руху.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 жов, 2020 17:14
На дорогах України почнуть встановлювати нові засоби...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На дорогах України почнуть встановлювати нові засоби заспокоєння руху.
Додано: Сер 07 жов, 2020 17:14
Наверно под этим соусом ямы и колдобины на дорогах получат статус средств успокоения движения
Додано: Сер 07 жов, 2020 17:45
Почему сразу ямы и колдобины, в документе будут естественные неоднородности дорожного покрытия.
Додано: Сер 07 жов, 2020 18:08
... а также временные особенности движения в крупных населенных пунктах
Зараз переглядають цей форум: moveton і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|