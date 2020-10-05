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На дорогах України почнуть
встановлювати нові засоби...

На дорогах України почнуть встановлювати нові засоби...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 17:14

На дорогах України почнуть встановлювати нові засоби...

Пропонуємо до обговорення:
Тепер крім "лежачих поліцейських" пригальмовувати водіїв будуть острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери.

Дивися повний текст На дорогах України почнуть встановлювати нові засоби заспокоєння руху.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 17:14

Наверно под этим соусом ямы и колдобины на дорогах получат статус средств успокоения движения
vill
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 17:45

Почему сразу ямы и колдобины, в документе будут естественные неоднородности дорожного покрытия.
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:08

... а также временные особенности движения в крупных населенных пунктах
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