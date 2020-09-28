З 7 жовтня "Нова пошта" призупиняє надання послуги "Сейф-сервіс".
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Додано: Сер 07 жов, 2020 18:16
"Нова пошта" призупиняє надання послуги "Сейф-сервіс"...
Пропонуємо до обговорення:
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Додано: Сер 07 жов, 2020 18:16
Смешно так. Целый Aliexpress продаёт по всему миру в том числе и в Украине исключительно на условиях передачи денег продавцу только после согласия покупателя и не парится, что кто-то его сайт подделывает. А тут высокие принципы.
Додано: Сер 07 жов, 2020 18:27
Re:
нельзя сделать доступной данную услугу если у отправителя и получателя установлено приложение новой почты, что полностью исключает номера левых накладных? заодно запретить находить посылку по накладной которую отправитель зарегистрировал в системе, а посылку в отделение не принёс.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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