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"Нова пошта" призупиняє надання
послуги "Сейф-сервіс"...

"Нова пошта" призупиняє надання послуги "Сейф-сервіс"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:16

"Нова пошта" призупиняє надання послуги "Сейф-сервіс"...

Пропонуємо до обговорення:
З 7 жовтня "Нова пошта" призупиняє надання послуги "Сейф-сервіс".

Дивися повний текст \"Нова пошта\" призупиняє надання послуги \"Сейф-сервіс\" через шахраїв.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:16

Смешно так. Целый Aliexpress продаёт по всему миру в том числе и в Украине исключительно на условиях передачи денег продавцу только после согласия покупателя и не парится, что кто-то его сайт подделывает. А тут высокие принципы.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:27

Re:

нельзя сделать доступной данную услугу если у отправителя и получателя установлено приложение новой почты, что полностью исключает номера левых накладных? заодно запретить находить посылку по накладной которую отправитель зарегистрировал в системе, а посылку в отделение не принёс.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:08

Новая Почта недавно только начала активно рекламировать своё приложение и они насоздавали аккаунты для постоянных клиентов не уведомив об этом самих клиентов. А так как большинство не верифицировали свой аккаунт, то и защита от взлома там плохая или ее попросту нет.
А не верифицировали, потому что попросту не знали.
Сейчас происходит массовый взлом не верифицированных аккаунтов с подменой способа возврата денежных средств от наложенного платежа.
Деньги за наложенный платеж можно получать как наличкой так и переводом на банковскую карту, указав это в аккаунте. Что и делают взломщики. Но только на карты какого то бомжа, чтобы не светиться.

Наказать бы Новую Почту огромным штрафом за такие действия. Да некому.

Это все равно что ходить в толпе с закрытыми глазами и с открытым кошельком в руках.
p_a_l
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