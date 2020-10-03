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Степанов розповів, скільки
коштує лікування одного...

Степанов розповів, скільки коштує лікування одного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:38

Степанов розповів, скільки коштує лікування одного...

Пропонуємо до обговорення:
Лікування одного пацієнта з важким перебігом хвороби коштує від 45 тисяч гривень.

Дивися повний текст Степанов розповів, скільки коштує лікування одного пацієнта з COVID-19.
R2
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Назовите адрес тех заведений. Знакомые лечатся в больничке 95% процентов за свой счёт покупают.
Ratatui
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Куда идут эти деньги? Все за свой счет. А потом платите налоги.
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