Лікування одного пацієнта з важким перебігом хвороби коштує від 45 тисяч гривень.
Дивися повний текст Степанов розповів, скільки коштує лікування одного пацієнта з COVID-19.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 18:38
Степанов розповів, скільки коштує лікування одного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Степанов розповів, скільки коштує лікування одного пацієнта з COVID-19.
Додано: Сер 07 жов, 2020 18:38
Назовите адрес тех заведений. Знакомые лечатся в больничке 95% процентов за свой счёт покупают.
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