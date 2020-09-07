Український паспорт посідає 42-ге місце за спектром можливостей, які надає своєму власнику.
Дивися повний текст Український паспорт потрапив до рейтингу \"сильних\".
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Додано: Сер 07 жов, 2020 19:48
Український паспорт потрапив до рейтингу "сильних"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Український паспорт потрапив до рейтингу \"сильних\".
Додано: Сер 07 жов, 2020 19:48
смешной рейтинг в то время, когда ни в одну нормальную страну с украинским паспортом не пускают...
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