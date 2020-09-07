Український паспорт посідає 42-ге місце за спектром можливостей, які надає своєму власнику.
Дивися повний текст Український паспорт потрапив до рейтингу \"сильних\".
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Додано: Сер 07 жов, 2020 19:48
Український паспорт потрапив до рейтингу "сильних"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Український паспорт потрапив до рейтингу \"сильних\".
Додано: Сер 07 жов, 2020 21:04
Тракторист Не вижу ничего смешного. Обнародуйте список нормальных стран, Испания или Италия или Норвегия нормальные страны? Сейчас не пускают никуда по банальной причине не слабого паспорта, а из-за эпидемии COVID.
Додано: Сер 07 жов, 2020 21:49
Re: Український паспорт потрапив до рейтингу
Как обычно журнаглисты гадио Свободы переиначили факт ради созданич "новости", а Финансы тупо скопировали не глядя и не проверяя.
Паспорт Украины не попал, он и был в первом полтинике. Причем если при Порошенко в 2018 он был на 41 позиции, то при Зеленском в 2019 опустился на 43. В этом году оказался посредине на 42 месте.
А впервые он попал в полтинник на 44-е место опять же при Порошенко в 2017 году благодаря безвизу со странами Шенгенского соглашения.
Mind the gap.
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