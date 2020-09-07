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Український паспорт потрапив
до рейтингу "сильних"

Український паспорт потрапив до рейтингу "сильних"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 19:48

Український паспорт потрапив до рейтингу "сильних"

Пропонуємо до обговорення:
Український паспорт посідає 42-ге місце за спектром можливостей, які надає своєму власнику.

Дивися повний текст Український паспорт потрапив до рейтингу \"сильних\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:04

Тракторист Не вижу ничего смешного. Обнародуйте список нормальных стран, Испания или Италия или Норвегия нормальные страны? Сейчас не пускают никуда по банальной причине не слабого паспорта, а из-за эпидемии COVID.
Олег77
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:49

Re: Український паспорт потрапив до рейтингу

Как обычно журнаглисты гадио Свободы переиначили факт ради созданич "новости", а Финансы тупо скопировали не глядя и не проверяя.

Паспорт Украины не попал, он и был в первом полтинике. Причем если при Порошенко в 2018 он был на 41 позиции, то при Зеленском в 2019 опустился на 43. В этом году оказался посредине на 42 месте.

А впервые он попал в полтинник на 44-е место опять же при Порошенко в 2017 году благодаря безвизу со странами Шенгенского соглашения.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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