Как обычно журнаглисты гадио Свободы переиначили факт ради созданич "новости", а Финансы тупо скопировали не глядя и не проверяя.



Паспорт Украины не попал, он и был в первом полтинике. Причем если при Порошенко в 2018 он был на 41 позиции, то при Зеленском в 2019 опустился на 43. В этом году оказался посредине на 42 месте.



А впервые он попал в полтинник на 44-е место опять же при Порошенко в 2017 году благодаря безвизу со странами Шенгенского соглашения.

