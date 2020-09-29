Українська авіакомпанія SkyUp Airlines продовжила на зиму рейси із Києва до Запоріжжя та із Запоріжжя до Києва.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 19:50
SkyUp продовжила рейси з Києва до Запоріжжя на зиму
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Дивися повний текст SkyUp продовжила рейси з Києва до Запоріжжя на зиму.
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