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SkyUp продовжила рейси з Києва до Запоріжжя на зиму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 жов, 2020 19:50
Пропонуємо до обговорення:
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines продовжила на зиму рейси із Києва до Запоріжжя та із Запоріжжя до Києва.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 19:50
почему-то стоимость багажа постеснялись публиковать...
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