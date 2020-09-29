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SkyUp продовжила рейси з
Києва до Запоріжжя на зиму

SkyUp продовжила рейси з Києва до Запоріжжя на зиму
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 19:50

SkyUp продовжила рейси з Києва до Запоріжжя на зиму

Пропонуємо до обговорення:
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines продовжила на зиму рейси із Києва до Запоріжжя та із Запоріжжя до Києва.

Дивися повний текст SkyUp продовжила рейси з Києва до Запоріжжя на зиму.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 19:50

почему-то стоимость багажа постеснялись публиковать...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:13

Тракторист
Ну если вы мешки картохи или арбузов в самолете перевозите тогда вам не повезло, у меня для вас плохая новость- это везде дорого. А какая кстати там стоимость багажа, раскройте нам тайну, раз вы так возмущены?
Олег77
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 19:33

  Олег77 написав:Тракторист
Ну если вы мешки картохи или арбузов в самолете перевозите тогда вам не повезло, у меня для вас плохая новость- это везде дорого. А какая кстати там стоимость багажа, раскройте нам тайну, раз вы так возмущены?

одно место весом до 23 кг получается около 700 грн.
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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