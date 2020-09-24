З урахуванням думок членів Ради НБУ та листа голови НБУ Кирила Шевченка Рада вирішила висловити недовіру Рожковій і Сологубу.
Дивися повний текст Голова Ради НБУ пояснив, за що оголосили догану Рожковій і Сологубу.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 20:49
Голова Ради НБУ пояснив, за що оголосили догану Рожковій...
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Дивися повний текст Голова Ради НБУ пояснив, за що оголосили догану Рожковій і Сологубу.
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:49
Данилишин просто выдавливает старую команду, Зе нужен доступ к печатному станку
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