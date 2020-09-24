RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Голова Ради НБУ пояснив, за що
оголосили догану Рожковій...

Голова Ради НБУ пояснив, за що оголосили догану Рожковій...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:49

Голова Ради НБУ пояснив, за що оголосили догану Рожковій...

Пропонуємо до обговорення:
З урахуванням думок членів Ради НБУ та листа голови НБУ Кирила Шевченка Рада вирішила висловити недовіру Рожковій і Сологубу.

Дивися повний текст Голова Ради НБУ пояснив, за що оголосили догану Рожковій і Сологубу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90608
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:49

Данилишин просто выдавливает старую команду, Зе нужен доступ к печатному станку
simku01
Аватар користувача
 
Повідомлень: 53
З нами з: 12.01.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kronastius, vitaliy_berdinskikh і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Податок на Facebook": до Ради внесли проект про 20% ПДВ...
R2 » Сер 07 жов, 2020 20:53
3 42
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 жов, 2020 21:34
kronastius
Рожкова пояснила, чому отримала від ради НБУ догану, і...
R2 » Вів 06 жов, 2020 15:28
0 76
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 жов, 2020 15:28
R2
Для Верховної Ради куплять 14 Toyota Camry за 12 млн...
R2 » Сер 23 вер, 2020 15:32
6 271
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 вер, 2020 14:36
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.