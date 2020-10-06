RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Податок на Facebook": до Ради
внесли проект про 20% ПДВ...

"Податок на Facebook": до Ради внесли проект про 20% ПДВ...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:53

"Податок на Facebook": до Ради внесли проект про 20% ПДВ...

Пропонуємо до обговорення:
Документ доповнює Податковий кодекс ще однією статтею 208 - про оподаткування електронних послуг.

Дивися повний текст \"Податок на Facebook\": до Ради внесли проект про 20% ПДВ на онлайн-послуги зарубіжних компаній.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90608
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:53

Не знают уже где еще выжать денег... Коломойский и Ахметов не в счет, трясти надо нищих
simku01
Аватар користувача
 
Повідомлень: 53
З нами з: 12.01.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:11

simku01
Это Apple, Amazon и другие нищие? Ну давайте их пожалеем, бедненькие. Все правильно - эти компании получают прибыль на территории Украины и должны платить с нее налоги, у нас что тут оффшор что ли?
Олег77
 
Повідомлень: 331
З нами з: 22.12.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:34

А теперь подумаем, как это отразится на цене товара/услуг, и кто в итоге фактически заплатит новый налог.
kronastius
 
Повідомлень: 27
З нами з: 10.12.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kronastius, vitaliy_berdinskikh і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Голова Ради НБУ пояснив, за що оголосили догану Рожковій...
R2 » Сер 07 жов, 2020 20:49
1 20
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 жов, 2020 20:49
simku01
Декларації і прибутковий податок: хто і що повинен... 1, 2
R2 » Вів 06 жов, 2020 11:04
10 540
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 жов, 2020 00:20
moveton
Рожкова пояснила, чому отримала від ради НБУ догану, і...
R2 » Вів 06 жов, 2020 15:28
0 76
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 жов, 2020 15:28
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.