Документ доповнює Податковий кодекс ще однією статтею 208 - про оподаткування електронних послуг.
Дивися повний текст \"Податок на Facebook\": до Ради внесли проект про 20% ПДВ на онлайн-послуги зарубіжних компаній.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 20:53
"Податок на Facebook": до Ради внесли проект про 20% ПДВ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Податок на Facebook\": до Ради внесли проект про 20% ПДВ на онлайн-послуги зарубіжних компаній.
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:53
Не знают уже где еще выжать денег... Коломойский и Ахметов не в счет, трясти надо нищих
Додано: Сер 07 жов, 2020 21:11
simku01
Это Apple, Amazon и другие нищие? Ну давайте их пожалеем, бедненькие. Все правильно - эти компании получают прибыль на территории Украины и должны платить с нее налоги, у нас что тут оффшор что ли?
Додано: Сер 07 жов, 2020 21:34
А теперь подумаем, как это отразится на цене товара/услуг, и кто в итоге фактически заплатит новый налог.
Додано: Сер 07 жов, 2020 21:37
Re:
НДС не являетя налогом на прибыль.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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