"Податок на Facebook": до Ради внесли проект про 20% ПДВ...

Додано: Сер 07 жов, 2020 21:45

Давно пора этот помоечный пропагандистский лицо-книга забанить.

Или хотя бы стричь с него какой-то "пропагандистский сбор"

Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте