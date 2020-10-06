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"Податок на Facebook": до Ради
внесли проект про 20% ПДВ...

"Податок на Facebook": до Ради внесли проект про 20% ПДВ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:53

"Податок на Facebook": до Ради внесли проект про 20% ПДВ...

Пропонуємо до обговорення:
Документ доповнює Податковий кодекс ще однією статтею 208 - про оподаткування електронних послуг.

Дивися повний текст \"Податок на Facebook\": до Ради внесли проект про 20% ПДВ на онлайн-послуги зарубіжних компаній.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:53

Не знают уже где еще выжать денег... Коломойский и Ахметов не в счет, трясти надо нищих
simku01
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:11

simku01
Это Apple, Amazon и другие нищие? Ну давайте их пожалеем, бедненькие. Все правильно - эти компании получают прибыль на территории Украины и должны платить с нее налоги, у нас что тут оффшор что ли?
Олег77
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:34

А теперь подумаем, как это отразится на цене товара/услуг, и кто в итоге фактически заплатит новый налог.
kronastius
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:37

Re:

  Олег77 написав:компании получают прибыль на территории Украины и должны платить с нее налоги

НДС не являетя налогом на прибыль.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:45

Давно пора этот помоечный пропагандистский лицо-книга забанить.
Или хотя бы стричь с него какой-то "пропагандистский сбор"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:48

kronastius
Так давайте разрешим всем компаниям на территории Украины не платить НДС - а то конеченые покупатели страдают? Почему для интернет гигантов вообще должно быть исключение? Какая нибудь Nestle продает продукты на территории Украины и платит НДС а Facebook нет- в чем логика? И как интересно НДС отразится на пользователях Facebook, за вход деньги брать будут?
Востаннє редагувалось Олег77 в Сер 07 жов, 2020 21:51, всього редагувалось 2 разів.
Олег77
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:50

Re:

  Олег77 написав:Так давайте всем компаниям на территории Украины не платить НДС

Хорошая идея, между прочим.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:52

vitaliy_berdinskikh
Так чего так мало, давайте все налоги отменим, вот заживем же, лучше чем во Франции.
Олег77
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 22:19

  Олег77 написав:simku01
Это Apple, Amazon и другие нищие? Ну давайте их пожалеем, бедненькие. Все правильно - эти компании получают прибыль на территории Украины и должны платить с нее налоги, у нас что тут оффшор что ли?


Украина не первая которая додумалась до такого. Всем было сказано Трампом и Обамой: "Американские интернет-гиганты будут налогооблагаться исключительно США". Всем раздаётся по щщам и в ухо при попытке доить чужую корову с чем я в исключительной степени согласен.
Dear_Sir
 
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