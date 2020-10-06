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"Податок на Facebook": до Ради
внесли проект про 20% ПДВ...

"Податок на Facebook": до Ради внесли проект про 20% ПДВ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 22:27

  Dear_Sir написав:
  Олег77 написав:simku01
Это Apple, Amazon и другие нищие? Ну давайте их пожалеем, бедненькие. Все правильно - эти компании получают прибыль на территории Украины и должны платить с нее налоги, у нас что тут оффшор что ли?


Украина не первая которая додумалась до такого. Всем было сказано Трампом и Обамой: "Американские интернет-гиганты будут налогооблагаться исключительно США". Всем раздаётся по щщам и в ухо при попытке доить чужую корову с чем я в исключительной степени согласен.

Дело в том, что они и в США не особо "плотют нологи", предпочитая Исландию
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 22:41

  Вкладчик1234 написав:
  Dear_Sir написав:
  Олег77 написав:simku01
Это Apple, Amazon и другие нищие? Ну давайте их пожалеем, бедненькие. Все правильно - эти компании получают прибыль на территории Украины и должны платить с нее налоги, у нас что тут оффшор что ли?


Украина не первая которая додумалась до такого. Всем было сказано Трампом и Обамой: "Американские интернет-гиганты будут налогооблагаться исключительно США". Всем раздаётся по щщам и в ухо при попытке доить чужую корову с чем я в исключительной степени согласен.

Дело в том, что они и в США не особо "плотют нологи", предпочитая Исландию


Да, Исландию уже бомбят B-52.

Шучу.

В Исландии инкорпорированы (зарегистрированы) добровольно более 1000 гигантов, в основном из США - интернет и фармацевтика в основном, но это не дело Украины. Украина же решила на лёгкую срубить бабла т.е. дайте нам часть того что вы заработали потому что мы так хотим. За такое надо бить в ухо.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 22:44

  Олег77 написав:vitaliy_berdinskikh
Так чего так мало, давайте все налоги отменим, вот заживем же, лучше чем во Франции.

Зачем все? Отменить только те которые невыгодные, сложные в оплате или дублируют другие налоги. Вот НДС как раз невыгодный, сложный в оплате и дублирует другие налоги (на прибыль, доход).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 00:04

  Олег77 написав:Так чего так мало, давайте все налоги отменим, вот заживем же, лучше чем во Франции.


Было бы неплохо. Это исправило-бы большинство проблем в стране и могло бы вывести страну в лидеры. Не только по сравнению с Францией тонущей в проблемах из-за высоких налогов. Но воры, паразиты и коррупционеры сразу же начнут орать что нельзя этого делать ни в коем случае, это же лишит их основного источника дохода :)

Сразу появятся всякого рода "ассоциации большого бизнеса" и прочие искперды, которые будут рассказывать о вреде отмены налогов, о том что нас за это Европа якобы накажет и т.д. и т.п. :D
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