"Податок на Facebook": до Ради внесли проект про 20% ПДВ...
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Олег77 написав:simku01 Это Apple, Amazon и другие нищие? Ну давайте их пожалеем, бедненькие. Все правильно - эти компании получают прибыль на территории Украины и должны платить с нее налоги, у нас что тут оффшор что ли?
Украина не первая которая додумалась до такого. Всем было сказано Трампом и Обамой: "Американские интернет-гиганты будут налогооблагаться исключительно США". Всем раздаётся по щщам и в ухо при попытке доить чужую корову с чем я в исключительной степени согласен.
Дело в том, что они и в США не особо "плотют нологи", предпочитая Исландию
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Олег77 написав:simku01 Это Apple, Amazon и другие нищие? Ну давайте их пожалеем, бедненькие. Все правильно - эти компании получают прибыль на территории Украины и должны платить с нее налоги, у нас что тут оффшор что ли?
Украина не первая которая додумалась до такого. Всем было сказано Трампом и Обамой: "Американские интернет-гиганты будут налогооблагаться исключительно США". Всем раздаётся по щщам и в ухо при попытке доить чужую корову с чем я в исключительной степени согласен.
Дело в том, что они и в США не особо "плотют нологи", предпочитая Исландию
Да, Исландию уже бомбят B-52.
Шучу.
В Исландии инкорпорированы (зарегистрированы) добровольно более 1000 гигантов, в основном из США - интернет и фармацевтика в основном, но это не дело Украины. Украина же решила на лёгкую срубить бабла т.е. дайте нам часть того что вы заработали потому что мы так хотим. За такое надо бить в ухо.
Олег77 написав:Так чего так мало, давайте все налоги отменим, вот заживем же, лучше чем во Франции.
Было бы неплохо. Это исправило-бы большинство проблем в стране и могло бы вывести страну в лидеры. Не только по сравнению с Францией тонущей в проблемах из-за высоких налогов. Но воры, паразиты и коррупционеры сразу же начнут орать что нельзя этого делать ни в коем случае, это же лишит их основного источника дохода
Сразу появятся всякого рода "ассоциации большого бизнеса" и прочие искперды, которые будут рассказывать о вреде отмены налогов, о том что нас за это Европа якобы накажет и т.д. и т.п.
Олег77 написав:simku01 Это Apple, Amazon и другие нищие? Ну давайте их пожалеем, бедненькие. Все правильно - эти компании получают прибыль на территории Украины и должны платить с нее налоги, у нас что тут оффшор что ли?
А чего их жалеть? Они продавали по 100. Теперь будут продавать по 120 (в т.ч.НДС) - и всего делов-то. А вот кто заплатит эти 20 сверху - объяснять надеюсь не нужно.
Паразиты уже не знают в чей карман засунуть свою грязную лапу. НДС самый корумпированный налог, нищие его платят, а олигархам дают возмещение из бюджета. НДС должен быть заменен налогом с оборота одинаковым для всех!