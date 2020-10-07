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"Податок на Facebook": до Ради
внесли проект про 20% ПДВ...

"Податок на Facebook": до Ради внесли проект про 20% ПДВ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:00

  yevgenmuza написав:
  Вкладчик1234 написав:Давно пора этот помоечный пропагандистский лицо-книга забанить.
Или хотя бы стричь с него какой-то "пропагандистский сбор"


Я так понимаю, что не пропагандистский - это Russia Today? Верно?

Можно искать инфо и без "аналитики" и "комментариев" и делать свои выводы.
Сейчас телеграм выглядит наименее пропагандистским. Но Вы же и там найдёте "русский след" :)
Для Вас - только ТСН :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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