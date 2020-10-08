Можно искать инфо и без "аналитики" и "комментариев" и делать свои выводы.
Сейчас телеграм выглядит наименее пропагандистским. Но Вы же и там найдёте "русский след"
Для Вас - только ТСН
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 жов, 2020 21:00
Можно искать инфо и без "аналитики" и "комментариев" и делать свои выводы.
Сейчас телеграм выглядит наименее пропагандистским. Но Вы же и там найдёте "русский след"
Для Вас - только ТСН
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 08 жов, 2020 23:51
Нищие оплачивают НДС в цене всех товаров и услуг. В каждом чеке указано 20% НДС и вы даже не знаете, что вы этот налог в державную кормушку платите. Стыд!
НДС в цене всех товаров и услуг, которые приобретает экпортер, ему возмещают, при вывозе готовой продукции. А вам ваш уплаченный НДС не вернет никто и никогда!
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