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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 жов, 2020 21:00
yevgenmuza написав: Вкладчик1234 написав:
Давно пора этот помоечный пропагандистский лицо-книга забанить.
Или хотя бы стричь с него какой-то "пропагандистский сбор"
Я так понимаю, что не пропагандистский - это Russia Today? Верно?
Можно искать инфо и без "аналитики" и "комментариев" и делать свои выводы.
Сейчас телеграм выглядит наименее пропагандистским. Но Вы же и там найдёте "русский след"
Для Вас - только ТСН
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Чет 08 жов, 2020 23:51
Dear_Sir написав: eduard_k написав:
Паразиты уже не знают в чей карман засунуть свою грязную лапу.
НДС самый корумпированный налог, нищие его платят, а олигархам дают возмещение из бюджета. НДС должен быть заменен налогом с оборота одинаковым для всех!
У "олигархов" оборот, я так понимаю, это выручка, gross sales.
И какой оборот у нищих? Доход от субсидий и пенсии? Правильно, обложите их налогом наравне с эспортерами стали. Вот они (нищие) взвоют и завизжат.
Нищие оплачивают НДС в цене всех товаров и услуг. В каждом чеке указано 20% НДС и вы даже не знаете, что вы этот налог в державную кормушку платите. Стыд!
НДС в цене всех товаров и услуг, которые приобретает экпортер, ему возмещают, при вывозе готовой продукции. А вам ваш уплаченный НДС не вернет никто и никогда!
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 05:46
eduard_k написав: Dear_Sir написав: eduard_k написав:
Паразиты уже не знают в чей карман засунуть свою грязную лапу.
НДС самый корумпированный налог, нищие его платят, а олигархам дают возмещение из бюджета. НДС должен быть заменен налогом с оборота одинаковым для всех!
У "олигархов" оборот, я так понимаю, это выручка, gross sales.
И какой оборот у нищих? Доход от субсидий и пенсии? Правильно, обложите их налогом наравне с эспортерами стали. Вот они (нищие) взвоют и завизжат.
Нищие оплачивают НДС в цене всех товаров и услуг. В каждом чеке указано 20% НДС и вы даже не знаете, что вы этот налог в державную кормушку платите. Стыд!
НДС в цене всех товаров и услуг, которые приобретает экпортер, ему возмещают, при вывозе готовой продукции. А вам ваш уплаченный НДС не вернет никто и никогда!
Я не сильно большой специалист в области украинского НДС, даже не знаю что вам посоветовать.
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Dear_Sir
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