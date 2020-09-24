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"Нова пошта" почала приймати
цифрові документи в "Дії"

"Нова пошта" почала приймати цифрові документи в "Дії"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:10

"Нова пошта" почала приймати цифрові документи в "Дії"

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.

Дивися повний текст \"Нова пошта\" почала приймати цифрові документи в \"Дії\".
R2
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