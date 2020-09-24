Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.
Дивися повний текст \"Нова пошта\" почала приймати цифрові документи в \"Дії\".
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Додано: Сер 07 жов, 2020 21:10
"Нова пошта" почала приймати цифрові документи в "Дії"
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Дивися повний текст \"Нова пошта\" почала приймати цифрові документи в \"Дії\".
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