Американський інвестор, власник Rogers Holdings Джим Роджерс передбачив «найстрашніший» ведмежий ринок в 2021 році.
Дивися повний текст Американський інвестор прогнозує «страшну кризу» в 2021 році.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 21:56
Американський інвестор прогнозує «страшну кризу» в 2021 році
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Дивися повний текст Американський інвестор прогнозує «страшну кризу» в 2021 році.
Додано: Сер 07 жов, 2020 21:57
вот сравнил уровень жизни в америке и в россии)) если бы америкосы по ошибке)) не напечатали долл, в россии жрали бы лободу как у великие времена)
Додано: Чет 08 жов, 2020 02:11
Не совсем конечно понятно, как может сосуществовать рядом "медвежий рынок" и "печатание гигантских объемов денег по всему миру". Разве гигантский объем денег "не подпирает снизу" рынок, ну чисто технически? Если рынок станет страшно медвежим, то что тогда будет с той гигантской массой денег?
Ну то такое.
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