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Американський інвестор прогнозує
«страшну кризу» в 2021 році

Американський інвестор прогнозує «страшну кризу» в 2021 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:56

Американський інвестор прогнозує «страшну кризу» в 2021 році

Пропонуємо до обговорення:
Американський інвестор, власник Rogers Holdings Джим Роджерс передбачив «найстрашніший» ведмежий ринок в 2021 році.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:57

вот сравнил уровень жизни в америке и в россии)) если бы америкосы по ошибке)) не напечатали долл, в россии жрали бы лободу как у великие времена)
l4567
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 02:11

Не совсем конечно понятно, как может сосуществовать рядом "медвежий рынок" и "печатание гигантских объемов денег по всему миру". Разве гигантский объем денег "не подпирает снизу" рынок, ну чисто технически? Если рынок станет страшно медвежим, то что тогда будет с той гигантской массой денег?
Ну то такое.
Alex2007
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