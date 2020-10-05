Американський інвестор, власник Rogers Holdings Джим Роджерс передбачив «найстрашніший» ведмежий ринок в 2021 році.
Дивися повний текст Американський інвестор прогнозує «страшну кризу» в 2021 році.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 21:56
Американський інвестор прогнозує «страшну кризу» в 2021 році
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Дивися повний текст Американський інвестор прогнозує «страшну кризу» в 2021 році.
Додано: Сер 07 жов, 2020 21:57
вот сравнил уровень жизни в америке и в россии)) если бы америкосы по ошибке)) не напечатали долл, в россии жрали бы лободу как у великие времена)
Додано: Чет 08 жов, 2020 02:11
Не совсем конечно понятно, как может сосуществовать рядом "медвежий рынок" и "печатание гигантских объемов денег по всему миру". Разве гигантский объем денег "не подпирает снизу" рынок, ну чисто технически? Если рынок станет страшно медвежим, то что тогда будет с той гигантской массой денег?
Ну то такое.
Додано: Чет 08 жов, 2020 09:46
Роджерс подчеркнул, что он ждет страшный медвежий рынок из-за «печатания» гигантских объемов денег по всему миру.
Я не знаю как у них там печатают. Лично у нас не успевают. Загружено все по полной.
После выборов будем поглядеть.
Додано: Чет 08 жов, 2020 09:52
Смейтесь, смейтесь. Лучше жрать лободу, молодую крапиву и репу чем то говно что жрут в америке.
Вы думаете картофан сильно полезен нашему организму?
И по поводу уровня жизни. Я думаю что вы знаете что такое банковское рабство. Хотя сейчас и на постсовковом пространстве всех хотят прижать к ногтю через банки и налоговые поборы.
Зе-Чмо
Додано: Чет 08 жов, 2020 11:11
p_a_l
Вообще-то это самый крупный рынок здорового питания. Впрочем, это во всем самый крупный рынок.
А то что не все здоровое питания хотят есть - так это демократия и рынок.
Додано: Чет 08 жов, 2020 12:35
Re: Американський інвестор прогнозує «страшну кризу» в 2021
Возможно, кому-то русский способ жизни ближе и приятнее, только средняя продолжительность жизни все расставляет по своим местам. Можете и дальше пребывать в плену своих фобий и заблуждений... во всяком случае, страдать от ужасов Запада Вам - статистически - придется несколько меньше, чем его жителям.
Додано: Чет 08 жов, 2020 13:10
Очередной инфо-мусор от ботов finance.ua. Кому важно понять суть, почитайте статью-оригинал на rbc.ru на которую ссылаются боты: "Джим Роджерс спрогнозировал окончание кризиса не ранее 2021 года".
И для понимания "точки зрения, зависящей от точки сидения" нужно знать кто такой этот Роджерс:
Джим Роджерс — бывший партнер другого знаменитого инвестора Джорджа Сороса и сооснователь фонда Quantum Fund.
Роджерс активно инвестирует в российские активы — в частности, в Московскую биржу, «ФосАгро» и «Аэрофлот». Его состояние на 2020 год оценивается в $320 млн.
"Роджерс, входящий в совет директоров российского производителя удобрений «ФосАгро», заявил, что по-прежнему владеет бумагами компании и не собирается от них избавляться. Аналогичное инвестиционное решение он принял по акциям «Аэрофлота»."
«Кто выиграет от ситуации с коронавирусом? Сервисы видеоконференций, доставки, образовательные платформы. А компании с большими долгами будут разорены», — рассказал инвестор."
Додано: Чет 08 жов, 2020 15:03
Как ведет себя рынок драг. металлов???? И как будет себя вести в ближайшее время! Вот и ответ.
Додано: Чет 08 жов, 2020 16:30
Лобода лободой, но убивать людей и захватывать чужое нехорошо и за это коцабы будут отвечать.
А что касается кризиса, то, если предсказали страшный медвежий рынок, значит, будет гиперинфляция.
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