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Американський інвестор прогнозує
«страшну кризу» в 2021 році

Американський інвестор прогнозує «страшну кризу» в 2021 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 19:32

  hxbbgaf написав:Лобода лободой, но убивать людей и захватывать чужое нехорошо и за это коцабы будут отвечать.
А что касается кризиса, то, если предсказали страшный медвежий рынок, значит, будет гиперинфляция.


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