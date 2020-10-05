Американський інвестор прогнозує «страшну кризу» в 2021 році
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hxbbgaf написав:Лобода лободой, но убивать людей и захватывать чужое нехорошо и за это коцабы будут отвечать. А что касается кризиса, то, если предсказали страшный медвежий рынок, значит, будет гиперинфляция.