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За ціною автомобіля: топ-5
найдорожчих велосипедів (фото)

За ціною автомобіля: топ-5 найдорожчих велосипедів (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 22:06

За ціною автомобіля: топ-5 найдорожчих велосипедів (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Хто сказав, що показник багатства і статусу - це автомобіль. У світі існують велосипеди, які коштують анітрохи не менше від елітної іномарки.

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