Хто сказав, що показник багатства і статусу - це автомобіль. У світі існують велосипеди, які коштують анітрохи не менше від елітної іномарки.
Дивися повний текст За ціною автомобіля: топ-5 найдорожчих велосипедів (фото).
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Додано: Сер 07 жов, 2020 22:06
За ціною автомобіля: топ-5 найдорожчих велосипедів (фото)
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Дивися повний текст За ціною автомобіля: топ-5 найдорожчих велосипедів (фото).
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