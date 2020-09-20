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Для українців взимку
подешевшає газ – Коболєв

Для українців взимку подешевшає газ – Коболєв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 22:13

Для українців взимку подешевшає газ – Коболєв

Пропонуємо до обговорення:
Ціни виявляться нижчими, ніж на європейських ринках, де паливо вже подорожчало до максимумів з початку року.

Дивися повний текст Для українців взимку подешевшає газ – Коболєв.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 22:13

Так колобок под короной или интервью раздаёт?
Ratatui
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