Ціни виявляться нижчими, ніж на європейських ринках, де паливо вже подорожчало до максимумів з початку року.
Дивися повний текст Для українців взимку подешевшає газ – Коболєв.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 22:13
Для українців взимку подешевшає газ – Коболєв
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Дивися повний текст Для українців взимку подешевшає газ – Коболєв.
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