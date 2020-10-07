RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ВВП України: Світовий банк
прогнозує падіння на 5,5%...

ВВП України: Світовий банк прогнозує падіння на 5,5%...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 22:15

ВВП України: Світовий банк прогнозує падіння на 5,5%...

Пропонуємо до обговорення:
Українська економіка увійшла в коронакризу сильнішою і більше підготовленою завдяки зваженій монетарній і фіскальній політиці.

Дивися повний текст ВВП України: Світовий банк прогнозує падіння на 5,5% цього року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90612
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Американський інвестор прогнозує «страшну кризу» в 2021 році
R2 » Сер 07 жов, 2020 21:56
1 36
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 жов, 2020 21:57
l4567
На дорогах України почнуть встановлювати нові засоби...
R2 » Сер 07 жов, 2020 17:14
3 134
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 жов, 2020 18:08
mvi
Міжнародні резерви України у вересні скоротилися
R2 » Сер 07 жов, 2020 17:05
1 48
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 жов, 2020 17:06
Cris

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.