Українська економіка увійшла в коронакризу сильнішою і більше підготовленою завдяки зваженій монетарній і фіскальній політиці.
Дивися повний текст ВВП України: Світовий банк прогнозує падіння на 5,5% цього року.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 22:15
ВВП України: Світовий банк прогнозує падіння на 5,5%...
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Дивися повний текст ВВП України: Світовий банк прогнозує падіння на 5,5% цього року.
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