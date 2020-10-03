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Україна з 2021 року введе нульове
мито на ввезення вина з ЄС

Україна з 2021 року введе нульове мито на ввезення вина з ЄС
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 07:15

Україна з 2021 року введе нульове мито на ввезення вина з ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Нульове мито на ввезення вина з ЄС буде введено з 2021 року згідно з зобов'язаннями України щодо обнулення імпортних мит на низку товарів протягом семирічного періоду після підписання економічної частини Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:53

Нулевая пошлина на ввоз вина из ЕС будет введена с 2021 года согласно обязательств Украины по обнулению импортных пошлин на ряд товаров в течение семилетнего периода после подписания экономической части Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.


Аплодисменты Порошенку и Яценюку, от украинских виноделов и виноградарей.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:17

Ещё бы на шоколад и кондитерку. Ну чтобы не только нам больно было.
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 12:45

Надеюсь, что с 2021 стоимость вина в наших супермаркетах как минимум станет равна стоимости аналогичного вина в немецких магазинах, т.е. вино ПОДЕШЕВЕЕТ на 20-25%.
Neolit
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:17

  Neolit написав:Надеюсь, что с 2021 стоимость вина в наших супермаркетах как минимум станет равна стоимости аналогичного вина в немецких магазинах, т.е. вино ПОДЕШЕВЕЕТ на 20-25%.

Это при условии, что сети самостоятельно буду импортировать без посредников. Да и не особо охотно они будут снижать цены.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 16:20

Наши виноградники вырубываются? Украинское вино делается из порошка виноматериалов. Шмурдяк, который пить невозможно. Кто его покупает вообще, помои со спиртом.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 16:30

  eduard_k написав:Наши виноградники вырубываются? Украинское вино делается из порошка виноматериалов. Шмурдяк, который пить невозможно. Кто его покупает вообще, помои со спиртом.

Помолчите лучше, если Вы не в теме. У нас умеют делать вино не хуже, чем в ЕС. Другой вопрос - в какие условия гос-во поставило эту отрасль :evil:
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 17:03

  Lady_N написав:
  eduard_k написав:Наши виноградники вырубываются? Украинское вино делается из порошка виноматериалов. Шмурдяк, который пить невозможно. Кто его покупает вообще, помои со спиртом.

Помолчите лучше, если Вы не в теме. У нас умеют делать вино не хуже, чем в ЕС. Другой вопрос - в какие условия гос-во поставило эту отрасль :evil:

Эти условия пролоббированы крупными шмурдякоделами, чтобы избавиться от конкурентов (небольших добросовестных производителей).
Ragnar
 
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