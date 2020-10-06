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Україна з 2021 року введе нульове мито на ввезення вина з ЄС
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 жов, 2020 07:15
Пропонуємо до обговорення:
Нульове мито на ввезення вина з ЄС буде введено з 2021 року згідно з зобов'язаннями України щодо обнулення імпортних мит на низку товарів протягом семирічного періоду після підписання економічної частини Угоди про асоціацію з Євросоюзом.
Дивися повний текст Україна з 2021 року введе нульове мито на ввезення вина з ЄС
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Додано: Чет 08 жов, 2020 08:53
Нулевая пошлина на ввоз вина из ЕС будет введена с 2021 года согласно обязательств Украины по обнулению импортных пошлин на ряд товаров в течение семилетнего периода после подписания экономической части Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Аплодисменты Порошенку и Яценюку, от украинских виноделов и виноградарей.
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Чет 08 жов, 2020 09:17
Ещё бы на шоколад и кондитерку. Ну чтобы не только нам больно было.
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astatempo
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Додано: Чет 08 жов, 2020 12:45
Надеюсь, что с 2021 стоимость вина в наших супермаркетах как минимум станет равна стоимости аналогичного вина в немецких магазинах, т.е. вино ПОДЕШЕВЕЕТ на 20-25%.
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Neolit
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Додано: Чет 08 жов, 2020 14:17
Neolit написав:
Надеюсь, что с 2021 стоимость вина в наших супермаркетах как минимум станет равна стоимости аналогичного вина в немецких магазинах, т.е. вино ПОДЕШЕВЕЕТ на 20-25%.
Это при условии, что сети самостоятельно буду импортировать без посредников. Да и не особо охотно они будут снижать цены.
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Ragnar
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Додано: Чет 08 жов, 2020 16:30
eduard_k написав:
Наши виноградники вырубываются? Украинское вино делается из порошка виноматериалов. Шмурдяк, который пить невозможно. Кто его покупает вообще, помои со спиртом.
Помолчите лучше, если Вы не в теме. У нас умеют делать вино не хуже, чем в ЕС. Другой вопрос - в какие условия гос-во поставило эту отрасль
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Lady_N
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Додано: Чет 08 жов, 2020 19:29
надо ещё украинских виноделов добить...
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Тракторист
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Додано: Чет 08 жов, 2020 23:36
Lady_N написав: eduard_k написав:
Наши виноградники вырубываются? Украинское вино делается из порошка виноматериалов. Шмурдяк, который пить невозможно. Кто его покупает вообще, помои со спиртом.
Помолчите лучше, если Вы не в теме. У нас умеют делать вино не хуже, чем в ЕС. Другой вопрос - в какие условия гос-во поставило эту отрасль
К сожалению говно-сми finance.ua удалило мое предыдущее сообщение, как и ряд других, даже без уведомления на почту. Вот вам свобода слова в действии. Кому принадлежит эта помойка?
А по поводу вина, единственные условия, которое должно дать государтво виноделам, это свободный рынок и отсутствие монополий. На сегодняшний день, в Украине можно купить абсолютно любое вино, поэтому каждый выбирает на свой вкус и кошелек. Хотите пить шмурдяк, пейте на здоровье. Никаких преференций вам никто не должен обеспечивать. Вам тут не советский союз, мир глобален, а рынки должны быть открыты, покупатель выбирает сам, что он хочет пить.
Востаннє редагувалось eduard_k
в Чет 08 жов, 2020 23:39, всього редагувалось 1 раз.
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eduard_k
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Додано: Чет 08 жов, 2020 23:39
Давно пора.
Ту отраву в магазинах от отечественных производителей трудно назвать вином.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: Чет 08 жов, 2020 23:56
Lady_N написав:
У нас умеют делать вино не хуже, чем в ЕС.
Наверно портвейн 777 для вас высшая лига качества. ))
Может озвучите несколько сортов терруарных вин в Украине которые можно сравнить например с итальянскими Кьянти или Бардолино? Францию я вообще пока не вспоминаю..
Или расскажите где у нас обширные виноградники растут? 90% вина делают из винного сырья которое везут от Молдавии до Чили к нам. То есть оно уже де-факто не Украинское. Может если так верите в наш бодягопром назовете аналоги итальянских вин типа DOCG -> это означает что вино проконтролировано как по сортам винограда, так и по региону его произростания. срокам выдержки и норме урожайност? Какие украинские вина имеют контроль по региону произростания и сортам винограда от государства?
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Джон
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